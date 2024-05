Nem lesz itt semmiféle AI-pornó, ha az OpenAI-n múlik

A felnőtt tartalomipar egyelőre még nem igazán tudta magáévá tenni a legismertebb nagy nyelvi modelleket és az OpenAI szerint ez így is marad.

A ChatGPT és a hozzá hasonló nagy nyelvi modelleket használó chatbotok kifejezetten prűdnek tűnhetnek egyesek szemében, hiszen amint szexuális vagy erotikus tartalmú témára terelődik a szó, azonnal behúzzák a kéziféket.

A héten ugyanakkor futótűzszerűen kezdett terjedni az interneten, hogy az OpenAI megvizsgálja, hogyan tudna a mesterséges intelligencia "felelősségteljesen" felnőtt tartalmakat előállítani a megfelelő életkorú felhasználók számára - bármit is jelentsen ez.

Mindezt egy modellspecifikációs leírás NSFW-szekciója (not safe for work - a privát tartalmak egyfajta jelölésére szolgáló kifejezés) alapján sikerült beleálmodnia a fél internetnek, az OpenAI azonban gyorsan tisztázta, hogy szó sincs arról, hogy a jövőben pornónovellákat és egyéb, erotikusan túlfűtött tartalmakat is lehet majd íratni a ChatGPT-vel, illetve a Dall-E sem fog pornográf képeket készíteni senki kérésére.

Főleg utóbbi kategória, azaz a felnőtt tartalmú deepfake képek és videók megjelenése számít erősödő trendnek a közösségi média-felületeken, de a jelenséggel az olyan szolgáltatók is igyekeznek felvenni a harcot, mint a Pornhub, mely korábban szintén zéró toleranciát hirdetett a deepfake tartalmak ellen.

