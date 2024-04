Újabb Google-szolgáltatás megy a levesbe

Idén annyi a Google One VPN-nek, ami valószínűleg nem hagy túl nagy űrt maga után.

Ügyfelek levelezéseire alapozva az Android Authority arról számolt be, hogy a Google megválik a VPN by Google One szolgáltatástól, mindössze négy évvel az elérhetővé tétele után. A kivezetés pontos dátumát még nem tudni, csak hogy még az idén sor kerül rá, és hogy fokozatosan fog zajlani. A 2020-ban bevezetett VPN-szolgáltatás minden csomagon belül elérhető volt a Google One-on belül havi 1,99 dollártól, Android, iOS, Mac és Windows rendszereken egyaránt.

A Google később megerősítette a hírt, és egy rövid indoklást tett a döntés mögé: a VPN-szolgáltatást egyszerűen nem használták az emberek, ezért a felszabadult erőforrásokat más, népszerűbb és fontosabb funkciók fejlesztésére fogják használni. Ebben akár az is szerepet játszhat, hogy a Google-nek ezen kívül még kettő másik VPN-szolgáltatás van a portfóliójában.

Maga a Google One egyébként jól áll, a felhőalapú tárhelyszolgáltatás pár hete jelentette be, hogy átlépte a 100 millió előfizetős mérföldkövet.

Via AndroidAuthority.