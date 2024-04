Zenés videóklipet készített az OpenAI Sora modellje

Hallucinációt azért bőven tartalmaznak még a képsorok.

Az OpenAI februárban jelentette be mozgóképek előállítására képes MI-modelljét, a Sorát (japánul: égbolt), melynek működése meglehetősen többrétű: nem csak egyszerű szöveges promptokból tud előállítani nagyfelbontású videoklipet, de dolgozni tud állóképekből, illetve már meglévő videók képkockáit töltheti ki.

Jöhet a malware-cunami az iPhone-okra? Nyílik az iOS, de tényleg annyira veszélyes ez? Annyira azért nem kell félni, elég sok kontroll van még az Apple-nél. Nyílik az iOS, de tényleg annyira veszélyes ez? Annyira azért nem kell félni, elég sok kontroll van még az Apple-nél.

Jöhet a malware-cunami az iPhone-okra? Nyílik az iOS, de tényleg annyira veszélyes ez? Annyira azért nem kell félni, elég sok kontroll van még az Apple-nél.

A cég az eddig megosztott pár demón túl a héten egy videóklipet tett közzé hivatalos YouTube-csatornáján, amit a Sora generált August Kamp "Worldweight" című dalához. A 8:3-as képarányú, tengerparton és erdőben játszódó jeleneteket mutató videó jól szemlélteti a technológiai jelenlegi korlátait, többek közt a homályosabb részleteket.

A generatív MI modelleket jellemző hallucináció jelen esetben vizuálisan is látványos, főleg a halakká alakuló falevelek, semmiből felbukkanó bokrok és növények teremtenek abszurdabb hangulatot. Ám mivel a fejlesztők nem osztották meg, hogy milyen promptokat adtak meg bemenetként a modellnek, akár úgy is tekinthető, mint egy pszichedelikus tripp, ami egyszerre hátborzongató is azzal a tudattal, hogy algoritmusok állították elő.