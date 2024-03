Megjöttek a videóklipek a Spotify-ra

Elindult az új formátum bevezetése a streamingplatformon, de első körben csak 11 piacon láthatók a rövid videók.

Először tavaly nyáron reppentek fel a hírek, miszerint a podcastek után a hosszabb zenei videók felé fordulna a Spotify, amivel az Apple Music példáját követné. A streamingszolgáltatás most elindította a béta tesztelési időszakot, amely a prémium előfizetéssel rendelkezők számára kínál hozzáférést a zenei videókhoz mobiltelefonon, asztali számítógépen és tévén olyan előadók kiválasztott számához, mint Ed Sheeran és Ice Spice.

Egyelőre nem csak az elérhető videók katalógusa korlátozott, de a programban résztvevő országok is, mindössze 11 piacon: Brazíliában, Kolumbiában, Németországban, Indonéziában, Olaszországban, Kenyában, Hollandiában, Lengyelországban, Svédországban, a Fülöp-szigeteken és az Egyesült Királyságban élők láthatják megjelenni az új funkciót. A streamingszolgáltató egyelőre nem osztott meg információkat azzal kapcsolatban, hogy mikor teszi elérhetővé a többi országban a videóklipek lejátszását.

A hosszabb klipekkel való bővítéssel a Spotify erősebb pozícióba helyezhetné magát olyan versenytársaival szemben, mint a YouTube és a TikTok. A konkurens Apple Music már most is hatalmas videós katalógust kínál az előfizetők számára, néhány éve pedig indított egy 24 órás videócsatornát is.