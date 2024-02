A tavalyi Samsung készülékek is megkapják a legújabb MI-funkciókat

Jó hírt közölt a dél-koreai gyártó a Galaxy-széria 2023-as modelljeit birtokló felhasználók számára.

A Samsung Galaxy S24-be épített mesterségesintelligencia-funkciók március végén megérkeznek a Galaxy sorozat tavalyi modelljeire is, beleértve a foldable modelleket és táblagépeket – jelentette be a gyártó. Egész pontosan a Galaxy S23 készülékek, a Z Fold 5, a Z Flip 5 és a Tab S9 tulajdonosai élvezhetik az új képességeket a One UI 6.1 megjelenésével, de a cég közleménye azt sejteti, hogy később újabb eszközökre terjesztik ki a támogatást. A 2023-as készülékcsoport érintett tagjai a jövő hónapban kapják meg a szükséges szoftverfrissítést.

Az újdonságok közé tartozik például az Élő fordítás funkció (valós idejű hang- és szövegfordítással), az üzeneteket lefordító Chat Assist, a hangnem finomítás, az élő társalgások során osztott képernyőn megjelenő fordítás, illetve különféle produktivitást segítő eszközök, például a Circle to Search (a képernyőn való bekarikázással zajló Google-keresés), a jegyzeteket összefoglaló és fordító Note Assist, a cikkek tartalmát összegző Browsing Assist. A képalapú szerkesztési funkciók sora a generatív képszerkesztéssel, fejlettebb algoritmusokkal történő videólassítással bővül.

