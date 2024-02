Eltűnik a Samsung-tévékről a Google hangsegédje

Egyre több téren veszít funkcionalitásából a Google Assistant: hamarosan a Samsung okostévéiről is eltűnik a hangvezérlést kínáló szolgáltatás, az indoklás szerint a „Google irányelveinek változása miatt”.

A dél-koreai Samsung támogatási oldalán megjelent friss bejegyzés szerint március elsejétől minden eszközén megtűnik az Assistant támogatása, beleértve az összes 2022-es és 2021-es okostévé-modellt, a 2020-as 8K és 4K QLED tévéket, a 2020-as Crystal UHD TV-ket és a 2020-as Lifestyle tévéket.

A lépésnek már voltak előjelei: a 2023-ban kiadott újabb Samsung okostévék esetében többen is felfigyeltek arra, hogy az eszközök már alapból nem kapták meg a Google asszisztensének támogatását. A gyártó tanácsa szerint a tévét a SmartThings-en keresztül is lehet vezérelni, ezután a Bixby vagy az Amazon Alexa marad használható alternatívaként.

A Google Assistant körül egyébként is sok változás várható a jövőben, eddig ismert formájában akár meg is szűnhet. Az app forráskódjában több jel utal arra, hogy a generatív MI-képességek beépülése után új nevet kaphat a szolgáltatás, a korábbi „Assistant with Bard” mellett az is szóba jöhet, hogy a Google MI-modellje, a „Gemini” tag kerülhet bele a virtuális asszisztens új nevébe.

Ugyan a Samsung a szolgáltatás irányelveinek változásával indokolta a döntést, a Google Assistant más márkák eszközein továbbra is használható marad. Az LG 2018 óta használja a hangasszisztenst, és idén januárban sikerült kiterjeszteni az együttműködést, a Chromecast támogatás is megérkezik a dél-koreai gyártó tévéire.