Vezeték nélküli 8K-s projektort mutatott a Samsung

Csúcsdarabbal bővült a dél-koreai cég projektorcsaládja.

A 2024-es CES-re nem csak új típusú televíziókkal, de projektorokkal is készült a Samsung a 8K jegyében. A The Premiere projektorcsalád legújabb tagja a széria többi darabjához hasonlóan egy ultrarövid vetítési távolságú készülék azzal a jelentős frissítéssel, hogy 8K-tartalmak megjelenítését is támogatja, kialakítási szempontból pedig nagy előnye, hogy nem kell vesződni a kábelekkel a lakásban való elhelyezéskor, mivel vezeték nélkül használható.

A Premiere 8K flagship modell egy vezeték nélküli One Connect Boxot használ Wi-Fi 7 támogatással, hogy vezeték nélkül tudjon továbbítani akár 8K minőségű videót a kivetítőfelületre 10 méteres hatótávolságon belül. A vetített kép mérete akár 150 hüvelyk is lehet, a háromlézeres DLP projektor fényereje 4000 lumen, ehhez társul egy beépített 8.2.2 csatornás Dolby Atmos hangrendszer. Hogy milyen áron és mikortól lesz kapható, arról egyelőre még nem közölt részleteket a cég.