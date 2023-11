Már minden fizetős YouTube-nézőnek szebb a FullHD

A YouTube Premium előfizetői eszköztől függetlenül élvezhetik az 1080p-nél jobb képminőséget nyújtó "1080p enhanced" szintet.

A YouTube egy ideje már megkezdte az "1080p enhanced" (magyarul Továbbfejlesztett bitsebesség) képminőségi szint bevezetését, melyet eleinte az iOS-es mobilapplikációban, majd a böngészős felületen tett elérhetővé az előfizetőknek, de csak mostanra kerül sor az androidos mobilok támogatására. A kizárólag a fizetős ügyfelek számára elérhető 1080p képi mód valójában egy megnövelt bitrátájú, ám továbbra is 1080p felbontású stream, mely minőségét tekintve valahol a standard 1080p és a 4K-s streamek között helyezkedik el.

A kiterjesztés farvizén egy másik funkció is utat talál magának olyan platformokra, ahol eddig nem volt jelen: a mobilokon és interneteken elindított videókat már táblagépeken és okostévéken is lehet folytatni, pont onnan, ahol abbahagyta a néző. Ha egy videót több eszközön néz a felhasználó, a többi eszköz is emlékezni fog rá, milyen tartalmat játszott le, hol állította meg, és zökkenőmentesen folytathatóvá válik adott tartalom.

A cég a hónap elején jelentette be, hogy elkezdi tesztelni a kommentszekciókban elhelyezett, mesterséges intelligencia által generált összefoglalókat, valamint egy chatbottal bővíti az elérhető eszközök kínálatát, ami a nézett tartalmakkal kapcsolatos kérdésekre tud választ adni a nézőknek. A YouTube támogatási oldala szerint mindegyik kísérleti MI-alapú fejlesztés egyelőre korlátozott körben, de feliratkozás után kipróbálható.

A bejelentés részeként a YouTube azt is megjegyezte, hogy immár 80 millió Premium-felhasználója van (amibe beleszámolja az ingyenes időszakban résztvevőket is) szerte a világon. Ugyan az új funkciók egyike sem akkora húzóerő, hogy előfizetésre ösztönözzön, a meglévő felhasználókat sikerülhet megtartani, főleg azokat, akik nemrég csatlakoztak a reklámblokkolók elleni küzdelem miatt.