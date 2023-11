Nem fog árulkodni az Instagram, ha láttunk egy üzenetet

A WhatsAppban már régóta elérhető beállítással újít a képmegosztó.

Az Instagram új funkciót tesztel okostelefonokon, amely lehetővé tenné a felhasználók számára, hogy kikapcsolják a pivát üzenetek ablakában megjelenő olvasási visszaigazolást a küldő számára (korábban ez csak bizonyos kerülőutakon volt lehetséges külső segítséggel). Így még ha a címzett el is olvasta az üzenetet, a küldő nem fogja látni a „látta” címkét az üzenet alatt. A fejlesztésről nyíltan beszélt Mark Zuckerberg és Adam Mosseri Instagram-vezér is, ami alapján a jövőben széles körben is elérhetővé válik az opcionálisan aktiválható beállítás az adatvédelmi és biztonsági menü üzenetekre vonatkozó szekciójában.

Arról egyelőre nem osztottak meg további információt a vezetők, hogy pontosan mikortól láthatják a felhasználók a funkciót. A cég relatíve későn bővíti a képmegosztó üzenetküldőjét ezzel a lehetőséggel, mivel egy másik Meta-appban, a WhatsAppban már 2014 óta elérhető az olvasási visszaigazolás kikapcsolása.

A vállalat azt is tervezi, hogy a Messenger csevegő után az Instagramon küldött üzenetek esetében is végpontig terjedő titkosítást kezd el alkalmazni, augusztusban még úgy becsülte, hogy az üzenetküldőben az év végéig befejezi a a végpontok közötti titkosítás alapértelmezés szerinti engedélyezésének beépítésének folyamatát.