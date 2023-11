Európában is drágul a YouTube Premium

Egyelőre csak pár országot érint az áremelkedés, de a fokozatos intézkedés lassan minket is elérhet.

A Google júliusban jelentette be, hogy az amerikai piacon megemeli a a reklámmentességet és egyéb előnyöket kínáló YouTube Premium előfizetés árát, így sejthető volt, hogy idővel más országokba is begyűrűzik az áremelés. A keresőóriás friss tájékoztatása szerint Európában, az ázsiai-csendes-óceáni térségben és Dél-Amerikában is többet kell hamarosan fizetni a felhasználóknak, egészen pontosan november elsejétől lehet az új díjszabás szerint élvezni a csomag előnyeit Argentínában, Ausztráliában, Ausztriában, Chilében, Németországban, Lengyelországban és Törökországban. Az áremelés fokozatosan történik, és természetesen az aktuális számlázi ciklus lejártával lép érvénybe az új díj.

Nem kizárt, hogy nemsokára a magyar felhasználóknak is magasabb összeggel kell számolniuk havonta, bár erre vonatkozóan még nincsenek hivatalos információk. Hazánkban jelenleg 1790 forintba kerül a sima egyéni havi előfizetés, a családi csomag pedig 2690 forintért érhető el. A YouTube Premium előfizetés nyár óta a korábbi 11,99 dollár helyett már 13,99 dollárba kerül havonta az USA-ban, ami nagyjából 17%-os drágulást jelent, az éves csomag esetében pedig a korábbi 119,99 dollár helyett már 139,99 dollár az árazás.