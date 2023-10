Satya Nadella is elismerte, hogy hibáztak a Windows Phone-nal

Már a harmadik Microsoft-vezér vallja be, hogy nem hoztak túl bölcs döntéseket az okostelefonokat illetően.

Satya Nadella már a Microsoft harmadik olyan vezérigazgatója, aki nyilvánosan is elismerte, hogy a vállalat korábban komoly hibákat vétett okostelefonos stratégiájával. A Microsoft sok huzavona után 2013-ban vásárolta meg végül a Nokia telefongyártó részlegét, és megkapta a Nokia telefonok tervezésével, gyártásával, értékesítésével, marketingjével és támogatásával kapcsolatos összes feladatot, valamint szabadalmait, majd miután Nadella 2014-ben átvette a korábbi vezérigazgató, Steve Ballmer pozícióját, 7,6 milliárdot írt le a telefongyártás értékéből, ami végül pénzkidobásnak minősült, és megpecsételte a Windows Phone sorsát is.

A Business Insider számára adott friss interjúban Nadella arról is beszél, hogy a Nokia mobiltelefon-üzletágból való kipurgálását más, szerencsésebb módon is lehetett volna kezelni, de a vezetői székbe ülése után rögtön nehéz kérdésekkel szembesült. A Microsoft később nyugalmazta a Windows Phone-t is, ami akár az Android és az iOS konkurense is lehetne - ez is hiba volt Nadella szerint.

A Microsoft társalapítója és korábbi vezérigazgatója, Bill Gates korábban egyenesen a „legnagyobb hibájának” nevezte, hogy a Microsoft hagyta magát lemaradni a mobilpiacon az Android térnyerésével szemben. A Google 2005-ben vásárolta meg az Androidot 50 millió dollárért, amivel kapcsolatban Eric Schmidt korábbi vezérigazgató kendőzetlenül elismerte, hogy a keresőcég a felvásárlással a Microsoft korai Windows Mobile törekvései ellen kívánt erősíteni.

Ballmer szintén lassan reagált az erősődő versenyre, és akkoriban úgy gondolta, hogy az iPhone a világ legdrágább telefonjaként, fizikai billentyűzet hiányában nem lesz vonzó az üzleti ügyfelek számára. Az egykori vezető 2013-ban már bevallotta, hogy bánja, amiért nem mozgósítottak hamarabb több erőforrást az okostelefonokra, mivel a kétezres évek elején a cég főleg a Windows Vista fejlesztésére fókuszált, nem pedig a fiatal termékkategóriára.