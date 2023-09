Évi kétmillióba kerül a beugró a Tinder elitklubjába

Bejelentette új, exkluzív előfizetését a világ talán legnépszerűbb randiappja, a Tinder, mely cserébe kiemelt funkciókat és ezáltal sikeresebb randikat ígér.

Az elit társkeresők jelenléte a randiplatformok között régóta létező jelenség, részben kulturális, részben szociális igényekre (netán szimplán csak némi sznobizmusra) reflektálva, így természetszerű, hogy a világ legnépszerűbb randiappját, a Tindert futtató Match Group is lát üzleti lehetőséget a kőgazdag szinglik megsarcolásában összehozásában.

A cég 2022-ben akvirálta a The League nevű exkluzív társkereső platformot, csak azért, hogy most kvázi házon belül konkurenciát állítson neki a Tinder Select nevű előfizetésével, melyre inkább egyfajta exkluzív klubként lehet tekinteni, és nem feltétlenül csak azért, mert a szolgáltatás díja havi 500, éves szinten pedig 6000 dollár (napi árfolyamon 186 ezer, illetve 2,2 millió forint).

A néhány exkluzív funkciót (például "exkluzív keresőt") kínáló Tinder Selectbe nem lehet csak úgy bekerülni, a platform állítólag csak a teljes ügyfélbázis kevesebb mint egy százalékának ajánlja majd fel a csatlakozást fokozatosan. Az üzemeltetők szerint az elit klubba a legaktívabb felhasználókat válogatják majd be és bár arról nem közölt részleteket a cég, mi alapján méri az aktivitást, vélhetően előnyben részesülnek majd azok, akik jelenleg is fizetnek a cégnek valamennyi pénzt a Plus, Gold és Platinim tagságokért, melyek sokkal olcsóbbak (a legdrágább Platinum csomag 40 dollárba kerülnek havonta), mint a most bejelentett Select.

Via Engadget.