Szúrja a Spotify szemét a fehérzaj

Jól tejelnek a készítőknek a relaxáló hangok, de a streamingszolgáltatásnak ez nem tetszik.

Nem nézte jó szemmel a Spotify, hogy a különféle fehérzajokat játszó podcastek bődületes mennyiségű pénzt generálnak az alkotóknak, ezért ellenlépést fontolt. A Bloomberg által megszerzett belsős dokumentum szerint a kategória alá tartozó különféle tartalmakat, köztük a porszívók vagy a ventillátorok zúgását naponta összesen 3 millió órán át hallgatják a felhasználók. A streamingszolgáltatás algoritmusa ennek megfelelően annyira népszerűnek ítéli az elalvást, fókuszálást és relaxálást támogató adásokat, hogy akaratlanul is terjeszti azokat.

A lap korábban arról számolt be, hogy a fehérzajokat publikáló podcasterek akár havi 18 ezer dollárt is kereshetnek, tárhelyként pedig a Spotify ingyenes szolgáltatását, az Anchort használják. A cég még 2019-ben vásárolta fel az Anchort, ami podcastek elkészítée és terjesztése mellett a bevételszerzésben is segíti az alkotókat.

Noha a fehérzajok a hallgatók körében töretlen népszerűségnek örvendenek, a Spotify-nak láthatóan nem hoz annyit a konyhára, mint a többi tartalom, ezért fontolóra vette, hogy eltávolítja a felületről az ilyen típusú tartalmakat, illetve a közzétételüket sem engedélyezi a későbbiekben. Helyette az alvás javítását és a szorongást csökkentő speciális kategóriát és tartalmakat vezetne be. Az intézkedésektől évi plusz 38 millió dolláros bruttó nyereséget remélt a cég papíron.

A Redditen több felhasználó is jelezte, hogy a Spotify átmenetileg tényleg letiltotta a fehérzajos adásaikat, de az intézkedés ideiglenesnek tűnt. A cég annyit közölt a Bloomberggel, hogy a fehérzajokkal kapcsolatos, belsős dokumentumban részletezett korlátozások végül nem valósultak meg – bár ez nem zárja ki, hogy a platform a jövőben valamilyen módon ne avatkozna majd bele a terjesztésbe.