Ez lehet az Apple kevertvalóság-headsetét hajtó rendszer neve

Egy védjegy arról árulkodik, hogy nem "realityOS" lesz a csúcstechnológiás headsetet hajtó szoftver neve.

A jelek szerint „xrOS” néven mutatkozhat be az Apple régóta pletykált kevertvalóság-headsetét hajtó szoftver, amit júniusban jelenthet be a cupertinói cég. Ugyan az elnevezést hivatalosan csak a WWDC fejlesztői konferencián erősítheti meg a vállalat a bemutató nagy napján, az Új-Zélandi Szellemi Tulajdon Hivatala által bejegyzett szóvédjegy is hitelt ad az „xrOS"-sel kapcsolatos találgatásoknak.

A közelgő operációs rendszerről korábban realityOS vagy rOS néven lehetett olvasni a sajtóban, az xrOS kifejezés először tavaly decemberben merült fel lehetőségként a Bloomberg jól értesült újságírója, Mark Gurman által.

Az új operációs rendszer az Apple jövőbeli MR- és VR termékeinek hajtómotorja lesz, elsőként a Reality Pro vagy Reality One néven említett MR-headseté, ami a korábbi szivárgások alapján meglehetősen drága lesz, több mint 10 kamerával szerelik fel, belül pedig az Apple M2 chipje dolgozik majd. Magáról az operációs rendszerről egyelőre pedig keveset tudni, vélhetően a június ötödikén elrajtoló WWDC-n derül fény a rég várt részletekre.