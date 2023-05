A Google is bevezeti a kék pipát

A küldő fél személyazonosságának hitelességét jelző kék pipát kezd el bevezetni a Google a Gmailben.

A Google 2021-ben vezette be az új BIMI (Brand Indicators for Message Identification) szabvány támogatását minden Gmail-felhasználó számára, hogy könnyebben megállapítható legyen az e-mailek hitelessége. A szabvány segítségével az emailek autentikációjára DMARC-ot használó vállalatok saját, céges logóikat tüntethették fel a Gmail-fiókjaik avatarképeinél (persze miután a logót kérvényező fél hitelességét a Google is ellenőrizte).

A megoldással a cégek az üzenetváltások során jobb vizibilitást kaphatak, ráadásul mindezt biztonságosabb működés mellett. A DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) email azonosítási protokollal hatékonyan védhetők ki az e-mail spoofing támadások, az egyes domének számára továbbá egy sor ismert csalási módszer és phishing támadás ellen is védelmet nyújt.

A keresőóriás most tovább terjeszti biztonsági intézkedéseit, és a korábbi BIMI-rendszeren alapulva egy kék pipát kezd el megjeleníteni a feladók hitelességének jelzésére: ha a küldő e-mail címe mellett látjuk, azt jelenti, hogy egy megbízható szereplőről van szó. Egyelőre azonban nem mindenki számára érhető el, csak azon szervezeteknél jelenik meg, amik elfogadták a BIMI biztonsági előírásait korábban az egyedi avatarok megjelenítéséhez. Az új, kék pipa a szervezet nevétől jobbra jelenik meg, így a címzetteknek még egyszerűbb a megszemélyesítők és a valódi fiókok megkülönböztetése.