Nem használhatják a ChatGPT-t a Samsung dolgozói

A dél-koreai vállalat nem szeretné, ha bizalmas információk szivárognának ki, de a korlátozást ideiglenesnek tekinti.

A Bloombergnek nyilatkozó belsős források szerint a Samsung egy belsős levélben tiltotta meg dolgozói számára a generatív MI-eszközök használatát a céges eszközökön, mivel attól tart, hogy érzékeny információk kerülhetnek ki a vállalattól. A korlátozás egyelőre ideiglenes, amíg a dél-koreaiak nem dolgozzák ki a szükséges szabályokat és a biztonságos környezetet az ilyen típusú eszközök használatához, addig egyelőre kockázatként kezelik azokat.

A ChatGPT használatával járó adatvédelmi kockázatok a hozzáférés módjától függően eltérőek: ha egy vállalat a ChatGPT API-ját használja fel saját megoldásához, akkor a chatbottal folytatott beszélgetések nem láthatók az OpenAI számára, illetve azokat nem is használják fel a fejlesztőcég modelljeinek betanítására. A nyilvánosan hozzáférhető webes felületen bevitt szövegeknél más a helyzet: a felhasználási szerződésben az OpenAI többek közt kiemeli, hogy felülvizsgálja a felhasználók ChatGPT-vel folytatott beszélgetéseit a rendszer fejlesztésének céljából, egyben maga is azt tanácsolja, hogy az internetezők ne osszanak meg bizalmas információkat a beszélgetések során. A cég nemrégiben bevezetett egy inkognitó módhoz hasonló funkciót, ami nem menti el a csevegési előzményeket, és megakadályozza, hogy azokat képzésre használják.

A Samsung azután vezette be a tilalmat, hogy több alkalommal is felfigyelt rá, hogy egyes munkatársak belsős forráskódokat szivárogtattak ki a ChatGPT-re való feltöltéssel. Ezzel a dél-koreai cég olyan intézmények példáját követi, mint a Bank of America, a Citigroup, a Goldman Sachs és a Wells Fargo. A világ több részén már iskolásban és oktatási intézményekben is betiltották az eszköz használatát csalások miatt, míg a ChatGPT azóta feloldott olaszországi tiltását adatvédelmi és gyermekbiztonsági aggályokkal magyarázta a helyi hatóság.