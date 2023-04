Már vissza is vonta a Google a Drive kaotikus korlátozását

Volt, aki így valójában nem tudta kihasználni a pénzért vásárolt tárhelyet.

Már vissza is vonta a Google azt a Drive-ban bevezetett módosítást, amit valójában sosem jelentett be hivatalosan, és kisebb kommunikációs káoszt idézett elő. A keresőcég egy márciusi frissítéssel legfeljebb 5 millióra korlátozta a Drive-ban létrehozható és menthető fájlok számát, ami érvényes szabály lett az extra tárhelyért fizető felhasználókra is. A korlát csak a Drive-ban létrehozott fájlok számára vonatkozott, nem a Drive-on megosztott fájlok összességére.

A szolgáltatás hivatalos Twitter-csatornáján közzétett tájékoztatás szerint a cég a limitet a „rendszer stabilitásának megőrzése és a teljesítmény optimalizálása” érdekében vezette be, bár a rövid időtartamú élesítés alatt is csak kis számban érintette a változás a felhasználókat, őket viszont egyes esetekben kellemetlenül.

Ugyan az ötmilliós szám abszurdnak tűnhet, az érintettek egy része a Redditen jelezte, hogy a megengedett fájlmennyiség túllépéséről szóló értesítést kapott, miszerint az újabb fájlok létrehozása előtt törölnie kellett volna már meglévő fájljaiból. Egy panaszkodó előfizető hétmillió fájllal rendelkezett, amelyek együttesen nem foglaltak el 2 TB-t tárhelyet sem (ez még a Drive ingyenes korlátján is belül marad), így lényegében nem használhatta ki a szolgáltatást, amiért fizetett.

A Google a visszajelzések hatására visszavonta a limitet, és azt mondta, hogy vizsgálni fog más alternatív megoldásokat, illetve a jövőben hatékonyabban tervezi kommunikálni a várható változásokat.