Szorosabban foghatják a szülők a Google Play vásárlásokat

Új lehetőség jelent meg a családi fizetési módok mellett.

A Google eddig is kínált olyan eszközöket a szülőknek és gondviselőknek, amelyekkel korlátozhatták gyermekeik vásárlásait a Play Áruházban, de a lehetőségek most kibővültek egy újabb funkcióval, aminek köszönhetően még szorosabban kontrollálhatják a kiadásokat, amennyiben nem állítottak be, és nem használnak családi fizetési módot.

A vásárlások és letöltések jóváhagyása funkcióval a családi csoportok családfelelősei beállíthatják, hogy a tagoknak engedélyt kelljen kérniük a Google Play tartalmainak megvásárlásához vagy letöltéséhez, ami az ő nevükön keresztül valósul meg. A megoldás a gyakorlatban úgy működik, hogy a gyermek közvetlenül a gondviselőnek továbbíthat kérelmet, aki utána látja a megvásárolni kívánt alkalmazással, vagy az alkalmazáson belüli digitális javakkal kapcsolatos legfontosabb információkat. A funkció nem vonatkozik a Play Könyvekre, a Google TV szolgáltatásra, illetve a különböző előfizetésekre.

A kérésekről érkező értesítések felett nem muszáj rögtön rendelkezni, azok később visszanézhetők a Google Playen. Jóváhagyás esetén az összeg azonnal kiegyenlíthető a szülő által tárolt fizetési módokkal, beleértve a Google Play ajándékkártyákat, a végrehajtott tranzakciók pedig visszanézhetők a rendelési előzmények közt.