Új funkciókkal közelít a ProtonMail a Gmailhez

A fokozott (személyes és) adatbiztonságra törekvő felhasználók egyik kedvenc e-mail platformjává vált ProtonMail május végén alakította át portfólióját. A svájci vállalat Protonra változtatta a nevét, ezzel jelezve, hogy a szolgáltatás túllépett a titkosított e-maileken. Ugyan a cég az elmúlt évek során a felhőalapú adattárolás és a VPN-szolgáltatás felé is lépni kezdett, a főtermék továbbra is a biztonságos levelező, ami most egy frissítési körrel újabb funkciókkal bővül.

A Google ellenfeleként pozicionált Proton a következő hónapok során további fejlesztéseket kap, egy sor új funkcióval közelít a Gmail felé. A keresőcég népszerű levelezőszolgáltatásának számos előnyét építi be, többek közt az e-mailek kategorizálására szolgáló rendszert, ami automatikusan csoportosítja a bejövő leveleket, ezen felül lehetővé válik az e-mailek ütemezése, azaz a későbbi, tetszőleges időpontban történő automatikus levélküldés. Érkezik az emlékeztetők beállításának lehetősége a későbbi válaszok írásához is. Az adatvédelmi fókuszt erősíti az e-mailek nyomonkövetésének blokkolása, így a cégek és rosszindulatú felek nem tudnak információt gyűjteni arról, hogy adott e-mailt megnyitott-e a címzett.

A Proton a következő hetek során naptárszolgáltatását natívan elérhetővé teszi iPhone-on is alkalmazás formájában, közel egy évvel az androidos verzió megjelenése után. A cég egyben szorosabban integrálja meglévő termékeibe a Proton Drive felhőszolgáltatást, a ProtonMail 25MB-ot meghaladó e-mailes csatolmányai például automatikusan a Drive-ra töltődnek fel, ahol a felhasználó egy biztonságos linken keresztül érhet el a tartalmat, a Google már 2013 óta működik hasonlóképp a saját Drive-jával.

Pontos megjelenési ütemtervet nem közölt a fejlesztő, csak annyit tudni, hogy „a következő hónapokban” válik elérhetővé a ProtonMail e-mailes ütemezési lehetősége és követési blokkolója, az iPhone Calendar alkalmazással együtt, a többi újdonságra valamikor 2023-ban lehet számítani.