Megszűnik a Koin pénzügyi app

Nem sikerült pénzügyileg önnfenntartóvá tenni, ezért búcsúzik a Koin.

A magyar Koin Europe 2012-ben mutatta be saját fintech appját, a Koint, ami egy évtizeden át segítette ráncbaszedni a felhasználók pénzügyeit, nem csak kiadáskövető funkciójával, de különböző statisztikák révén is. Míg eleinte csak kézzel vezetett kiadásokat lehetett rögzíteni benne, később a Magyar Nemzeti Bank engedélyének megszerzésével és rengeteg fejlesztés eredményeként már a bankszámlák is szinkronizálhatóakká váltak.

Lassan a digitális lábnyom is szériatartozék (x) A thyssenkrupp kormányrendszereihez már tekintélyes adatvagyon is jár. A thyssenkrupp kormányrendszereihez már tekintélyes adatvagyon is jár.

Lassan a digitális lábnyom is szériatartozék (x) A thyssenkrupp kormányrendszereihez már tekintélyes adatvagyon is jár.

A történet azonban véget ér, 2022. december 10-én a szolgáltatás leáll, mivel nem sikerült pénzügyileg önfenntartóvá tenni úgy, hogy ingyenes maradhasson a felhasználók számára. Ahogy a Koin csapata a weboldalán közzétett közleményében írja: "a pénzügyi intézetekre vonatkozó előírásoknak való megfelelés (PSD2) nehézsége, a banki kapcsolódások minősége illetve a piaci szereplők nyitottságának korlátai miatt nagyobb nehézségekkel néztünk szembe, mint ahogyan azt előzetesen vártuk."

Hozzá kell tenni, a szolgáltatás érvényesülését már az is nehezítette, hogy az utóbbi években a banki applikációk is egyre modernebbé váltak, szinte már mindben elérhetők olyan funkciók, amik segítik nyomonkövetni és átlátni a költéseket és kiadásokat.

A Koinban lévő adatok a Beállítások menüpontból az Exportálás funkció segítségével december 10-ig lementhetők .xls, vagy egyszerű szöveges formátumban. Tizedikén éjfélkor a szolgáltatás viszont végleg leáll, és az adatok is törlődnek.