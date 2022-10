Előbb-utóbb az Xbox-termékek is drágábbak lesznek

A Sony után a Microsoftnál is emelkedhet a konzolrezsi.

Az Xbox-vezér Phil Spencer nemrég arról számolt be, hogy az Xbox Game Pass annak ellenére is nyereséges szolgáltatás a Microsoft istállójában, hogy az utóbbi időszakban visszaesett a növekedés. Spencer nemrég a The Wall Street Journal eseményén beszélt arról, hogy az előfizetéses szolgáltatás 15 százaléknál többet jó eséllyel nem fog kihasítani az Xbox-termékek bevételeiből. PC platformon „elképesztő” a növekedés továbbra is az előfizetői számot tekintve, míg konzolon egyre kevesebb a friss előfizető, amit az Xbox-vezér azzal magyaráz, hogy elértek egy platót a konzolosok közt.

A konkurens Sony nemrég bejelentette, hogy számos régióban, köztük az Egyesült Királyságban, Japánban, Kínában, Ausztráliában, Mexikóban, Kanadában, valamint Európában is emelkedik a PlayStation 5 konzolok ára. Európában 10 százalékos, az Egyesült Királyságban 6 százalékos drágulásra lehet számítani, de az Egyesült Államokban élő játékosokat nem érinti az intézkedés a cég bejelentése alapján.

Bár a Microsoft eddig nem lépett hasonlót, Spencer fogalmazása szerint a márka „nem lesz örökké immunis”, és fogalmazása szerint közeleg egy áramelés. Ugyan eddig nem emelték meg a konzolok és előfizetések árát, de a jövőben egy ponton ez elkerülhetetlenné válik, az ünnepi szezonban viszont még szeretnék megtartani a jelenlegi árakat mind a konzolok, mind a játékok terén, így 2022 hátralévő részében ettől még nem kell tartani.