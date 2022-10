Elon Musk kivágná a Twitter 75 százalékát

Nem lehet most jó a közösségi cégnél dolgozni.

Csütörtök este írt arról a The Washington Post, hogy a Twitter megvásárlására „kényszerített” Elon Musk közölte a befektetőkkel, hogy a Twitter jelenlegi 7500 fős munkaerőállományának közel 75 százalékát elbocsátaná, így kb. 2000 fő maradna a csapatból. Ugyanezen este a Bloomberg pedig arról írt, hogy az üzlet útja még így sem tiszta, a Biden-adminisztráció egy nemzetbiztonsági felülvizsgálatot is tervez, mielőtt a platform ténylegesen Musk kezébe kerülne.

A Mashable szerint a 75 százalékos adat már a Bloomberg májusi cikkében is szerepelt, most csak azért vált érdekessé, mert Musk a saját száján is kiejtette, ezért felkapták a lapok. A portál szerint Marc Andreessen és David Sacks műszaki befektetők már korábban is javasolták, hogy Musk akár 6000 főt is kirúgjon, mivel szerintük a Twitter-csapat nagy része egyébként is felesleges, mert nem tudni, hogy pontosan min dolgoznak, egy átszervezéssel jelentős költségcsökkentést sikerülhetne elérni.

Attól függetlenül, hogy kinek a kezében lesz a csiripes blog, egyébként is leépítések várhatók a korábbi jelentések szerint, a Twitter jelenlegi vezetősége körülbelül a csapat 25 százalékát tervezi leépíteni a következő év végéig – írja a The Guardian. A cég júliusban jelentette be azt is, hogy lassít a toborzások üzemén. A HR-csoport tájékoztatása szerint nem tervez tömeges mértékben leépítést, de a dokumentumok azt mutatják, hogy már Musk felvásárlási ajánlata előtt tervben volt az infrastrukturális költségek csökkentése és a munkaerőállomány-átgondolása, igaz, nem olyan drasztikus számmal, mint amt a Tesla-vezér tervezhet.