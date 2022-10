Még a hullámvasúton is segítséget hív az új iPhone ütközésérzékelője

Legalább hatszor riasztották már a segélyszolgálatokat egy vidámparkból, mert a látogatók zsebében lévő iPhone balesetként érzékelte a hullámvasút kanyarait.

Az iPhone 14 szériával a korábbinál nagyobb hangsúlyt kap a fizikai biztonság, szeptember elején bemutatkozott az ütközésérzékeléssel aktivált vészhelyzeti segélyhívó, a Crash Detection (Ütközésészlélés), ami érzékeli a szedánokat, furgonokat, SUV-ket, platós kisteherautókat és más személygépkocsikat érő súlyos autóbaleseteket – például a frontális ütközést, oldalirányú ütközést, hátulról történő ütközést és borulást. Ez többek közt a gyorsulásmérő, a GPS, a barométer, a mikrofon, a giroszkóp és mozgásérzékelős algoritmusok együttműködése lévén válik lehetségessé. (A fejlesztés a legújább modellek mellett az Apple Watch 8, második generációs Watch SE és Watch Ultra okosórákon érhető el). Egy incidens esetén a Crash Detection funkció azonnal működésbe lép, és amennyiben rövid időn belül a felhasználó nem ad visszajelzést, tárcsázza a segélyszolgálatokat.

Úgy tűnik, a fejlesztés a hullámvasutakon is működik, nem csak a négykerekű járművekben: a The Wall Street Journal cikke szerint a funkció megjelenése óta több alkalommal is téves riasztás miatt kellett kivonulniuk a segélyszolgálatoknak a vidámparkokba, miután a hullámvasúton ülő felhasználók zsebében lévő iPhone-okat összezavarták az erősebb kanyarok és fékezések, és azokat vészhelyzetként értékelte az ütközésfigyelő fejlesztés.

Az egyik iPhone 14 akkor tárcsázta a 911-et, amikor tulajdonosa a cincinnati King Island vidámpark egyik hullámvasútjához volt szíjazva, a mobil által készített automatikus hangfelvétel pedig lejátszotta a háttérben hallható sikolyokat is a hatóságiaknak. A King Island-i vidámparkhoz az iPhone 14 megjelenése óta legalább hat alkalommal masíroztak ki a segélyszolgálatok a lapnak nyilatkozók szerint.