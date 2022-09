Jön a javítás az iPhone 14 Pro kamerás hibájához

Jövő héten landol javítás ahhoz az idegesítő szoftverhibához, amit az iPhone 14 Pro és a Pro Max készülékek felhasználói jeleztek az Apple felé a hétvége folyamán. A hibajelentések szerint a nemrég megjelent friss csúcsmobilok kamerája és annak képe remegni kezd, illetve zümmögő zajokat produkál, amikor harmadik féltől származó alkalmazásokon keresztül készítenének felvételt a mobilozók, ez pedig olyan népszerű szolgáltatások használatakor okoz kellemetlenséget, mint a Snapchat, az Instagram, vagy a TikTok. Az Apple saját kameralkalmazásában nem észlelhető a jelenség, a modellek közül pedig csak a Pro kiadásokat érinti a dolog, a sima iPhone 14-et nem.

A cég szóvivője megerősítette a probléma létezését, közlése szerint jövő héten jut el a szükséges szoftveres javítás az eszközökre, ami alapján úgy tűnik, hogy a hiba nem a külsős appokban volt, hanem az iPhone API-jaiban, bár a cég egyértelműen nem részletezte a háttérben álló okot. Egyes találgatások szerint a telefon újfajta optikai képstabilizáló rendszerére vezethető vissza a rendellenesség.

A múlt héten kiadott iOS 16.0.1-es kiadása egy másik fotózással kapcsolatos javítást is hozott az új almás telefonokhoz, ami azt a hibát orvosolta, hogy némelyik fotó fekvő tájolásban nagyítva lágynak, vagy homályosnak tűnt az iPhone 14 Pro Maxokon.

Via The Verge.

