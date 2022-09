Soha nem látott nyomás alatt az új iPhone-ok

Rendhagyó módon négy új iPhone-t jelentett be az Apple őszi eseményén, az előző évekkel ellentétben azonban a mini variánst már nem kell keresni a sorozatban. Helyét a Plus kiadás vette át, ami egyáltalán nem meglepő annak fényében, hogy a kicsi marokmobilok egyáltalán nem hozták a várt sikert, az eladási számok kiábrándítóan alakultak.

Elődjéhez hasonlóan az alapmodell 6,1 hüvelykes OLED kijelzővel érkezik, míg a kicsit nagyobb testvér 6,7 hüvelykes, ez megegyezik az iPhone 12 Max és az iPhone 13 Max méretével. Mindegyik Super Retina XDR kijelző 1200 nites fényerőséggel, kétmillió az egyhez kontrasztaránnyal, Dolby Vision HDR10, valamint HLG támogatással bír.

Különbség lényegében csak a méretben érhető tetten, specifikációiban mindkét modell osztozik, nagy újdonságokkal azonban ezúttal sem ragadtatta el magát az Apple: a telefonok alapja a tavaly bemutatott A15 bionikus chip, a cég erre nem is pazarolt sok szót. Előrelépés, hogy van egy ötödik GPU mag is, egy extra shader motor, emellett hat CPU mag (két nagy teljesítményű, négy energiahatékony), valamint 16 magos neurális feldolgozó egység hajtja a mobilokat. Bár a RAM mennyisége nem derült ki, a kiszivárogtatások szerint most több juthatott, mint a 2021-es társakba, bár erről hivatalos információ a honlapon sem található.

Ami a formatervet illeti: az iPhone 14 gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, mint az iPhone 13, tehát marad a 2020-ban visszahozott szögletes dizájn (és valószínűleg fog is még pár évig). Mindez szöges ellentéte az androidos gyártók stratégiájának, amelyek rendszerint évről évre komolyabban hozzányúlnak a formatervekhez, a cupertinóiaknak ez nem kenyere. A tavaly diétáztatott előlapi notch is az előző generációt hozza, a cég inkább a belső kialakítás újragondolását hangsúlyozta. Az Egyesült Államokban lényegi változás, hogy a mobilokból eltűnik a SIM-tálca, így ezek a modellek már csak eSIM-mel működnek majd.

Természetesen idén is továbbfejlődtek a készüléken található kamerák, illetve az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások. Mindez annak fényében nem csoda, hogy még mindig ezen a területen a legkönnyebb (a szó szoros értelmében vett) szabad szemmel is jól látható fejlődést elérni.

Az Apple becsületére legyen mondva, hogy a vállalat elsősorban nem marketingben próbálja felülmúlni a konkurenseket a minél durvább megapixelekkel. Ez most is igaz, nem jellemző rá például a Huawei minél magasabb zoomra koncentráló stratégiája.

Az új 12 megapixeles főkamera nagyobb szenzort és nagyobb, 1,9 mikronos pixelméretet kapott, f/1.5-ös rekesszel, a bemutatón végig azon volt a hangsúly, hogy rosszabb fényviszonyok melletti fotózásban sikerült elérni jelentős javulást, a cég szerint 49%-kal több fényt tud beengedni a tavalyi generációhoz viszonyítva. Fejlődés van az előlapon is f/1.9-es fényértékű TrueDepth kamerával, ami most először autófókuszt is tud. A fókuszáláshoz hibrid rendszert használ, ami előnyére válik nem csak a gyengébb megvilágítás mellett lőtt felvételeknek, de a szelfiknek és csoportképeknek is. Szoftveres téren a ráerősítést a Deep Fusion nevű funkció jelenti, ami gépi tanulással egyesít több képkockát, így nagyobb skálán biztosít élénkebb színeket.

Az Apple végig ezt is hangsúlyozta: az iPhone 14 előlapi kamerája gyenge megvilágítás esetén kétszer jobban teljesít, amit hoz a hátlapi ultraszéles kamera is, a főkamera esetében pedig 2,5-szörös javulást említ. Videózásban egy fejlettebb stabilizációs mód, az Action Mode érkezik, ami a teljes szenzorfelületet felhasználja, és folyékonyabb mozgást rögzít abban az esetben is, ha remegős a kezünk.

Plz, send halp!

A széria biztonsági fejlesztésekben is erősít, többek közt olyan érzékelőkkel, amik képesek észlelni az ütközéseket és autóbaleseteket. Egy drámai mentőakciót ábrázoló videóban bemutatkozott a már tavalyra várt, műholdas kapcsolat útján megvalósuló vészhívás funkció, ami az iPhone 14 tulajok számára az első két évben ingyenes szolgáltatás lesz, és különböző segélyszervezeteket értesít, ha beüt a krach (mondjuk egyszer csak úgy egy hegyen ragadunk, a semmi közepén, ahol nincs térerő).

A cég ehhez egyedi komponenseket és szoftvereket fejlesztett, miközben az iPhone kerete szolgál kiterjesztett antennaként.

Az speciális tömörítési algoritmussal kezelt rövid szövegek az időjárási viszonyoktól függően érnek célba: ha tiszta az ég, akár 15 másodperc alatt, de ha sok a felhő az égbolton vagy cudarabbak a körülmények, több percre nyúlhat. Mivel ilyen helyzetben minden perc számít, a funkció feleletválasztós párbeszédekkel segít segélykérő üzenetet generálni a legfontosabb információkkal, ami utána a segélyhívó szolgáltatókhoz és a közvetítőközpontokhoz érkezik be.

A szolgáltatás novemberben indul el, csak az Egyesült Államok és Kanada területén, elsőzni azonban nem sikerült Cupertinónak a technológia bejelentésével, mivel a Huawei pár nappal előbb befarolt a Mate 50-nel. Érdekesség, hogy az új iPhone 14 modellek egyike sem, beleértve az iPhone 14 Pro modelleket nem támogatják a legújabb WiFi 6E szabványt, helyette továbbra is csak a régebbi WiFi 6 szabványhoz használható képességekkel rendelkeznek.

Ami az üzemidőt illeti: ilyen téren ugyanolyan misztikus a vállalat, mint eddig. Pontos értékeket nem osztott meg, csak annyit szajkózott, hogy egy napot ki fognak bírni a telefonok.

Mennyi az annyi?

A cég magyar honlapján megjelent információk szerint az előrendelés szeptember 9-én kezdődik, de a modellek elérhetősége változó: a 449 990 forintról induló iPhone 14 egy héttel később jut el a megrendelőkhöz, míg a 499 990 forintos iPhone 14 Plus csak október 7-én. Szeptember 16-tól elérhetővé válik az 569 990 forintos iPhone 14 Pro, ahogy a 629 990 forintos iPhone 14 Pro Max is.

Az árak természetesen belső tárhely kapacitásától függnek, a legizmosabb iPhone 14 Pro Max például egy terabájttal ellátva már 929 990 jó magyar forintot ér, ami eléggé bődületes. Mindegyik modellnél 128 GB a legkevesebb választható mennyiség, ám az egyterabájtos opció csak a két legdrágább készüléknél igényelhető. Választható színek közt a kék, lila, éjfekete, csillagfény és a product red vörös árnyalata.

Míg az új készülékek maradnak a a tavalyi kezdőáraknál - ha dollárban nézzük azokat, az Egyesült Államokban - addig az Apple most is 50-100 dollárral csökkentette a korábbi telefonok árát. Magyarországon ez éppen fordítva alakul, egészen pontosan drágább lett minden: a tavaly 334 990 forinton rajtolt iPhone 13 most már 389 ezer forint.

Ahogy a SamMobile is kiemeli: az unióban pedig közel 30 százalékkal drágább az iPhone 14 Pro és Pro Max, mint az USA-ban. Az iPhone 14 Pro ára 999 dollártól kezdődik az Egyesült Államokban, ugyanez a készülék 1299 euróba kerül a tenger másik oldalán. A mai árfolyamon ez 1299 dollárnak felel meg, ami közel 30%-os növekedést jelent. Hasonló a történet az iPhone 14 Pro Max esetében is, amely 1099 dollárról indul az Egyesült Államokban, euróban azonban 1449 euró, és akkor ehhez még vegyük azt, hogy a forintunk mennyire erős.

Notchak!

Nem csak az egykezes használatra szánt, elmúlt két évben jelen lévő mini verzió elhagyása jelzi, hogy az Apple is rájött arra: a nagy mobiloké a jövő, a bemutató során rendre hangsúlyozta, mennyi előnnyel jár a nagy kijelző. A hasznos területre a Pro és Pro Max esetén pedig rásegít az, ami a két gyengébb modellnek nem jutott ki, méghozzá az átgondolt notch.

Ahelyett, hogy a képernyő tetején belógna a kamerasziget, már egy pirula alakú „dynamic island” néven említett kivágást kapott, benne a FaceID rendszerrel.

Körülötte azonban állandóan dinamikusan változik az OLED kijelző, és méretezi magát attól függően, hogy milyen információt jelenít meg, ehhez igazodnak az egyedi animációk is. Érintésre kártya hívható elő belőle, amin többek közt megnézhetjük az éppen lejátszott zene borítóját, vagy kezelhetjük a lejátszási gombokat, de a dinamikus szigeten jelennek meg az értesítések, bejövő hívások is, a fejlesztők előtt pedig nyitott a kapu, hogy kihasználják a lehetőségeket.

A két prémium Pro modell mérete szintén 6,1 és 6,7 hüvelyk, de olyan kiváltságokkal, mint a 2000 nit maximális fényerő, és megkapják a régóta rebesgetett, androidos mobilokon már évek óta látható always-on megjelenítést. A kijelző frissítési gyakorisága akár 1 Hz-re is csökkenhet használaton kívül az üzemidő javára az LTPO panelnek köszönhetően.

A Pro modellek kiváltsága idén a 16 milliárd tranzisztort tartalmazó A16 Bionic rendszerchip, ami már új, 4 nanométeres gyártástechnológiával készült, és két nagyteljesítményű CPU magot, valamint négy energiatakarékos magot kínál, 16 magos Neural Engine társaságában. Az ötmagos GPU 50%-kal növeli a memória sávszélességét, bár azt majd csak a későbbi tesztek fogják megmutatni, hogy ez miként mutatkozik meg élesben a 3D-s teljesítményben.

Az A16 bionikus chip képességeit kamatoztatja a profi kamerarendszer is, az Apple szerint a CPU, a GPU, a neural engine és a képjel-feldolgozó egység együttesen akár négy billió számítást végez fotónként. A standard széles látószögű objektív 12 megapixel helyett itt már 48 megapixel a főkamera 24 mm fókusztávolsággal, ami drasztikusan nagyobb felbontásban készíti a nagyobb részletességű képeket a 65 százalékkal nagyobb quad-pixel szenzornak köszönhetően.

A teleobjektív továbbra is 12 megapixeles, növelt rekeszértékkel és nagyobb pixelmérettel, ami belenagyítás mellett is megtartja a részleteket. Az ultraszéles objektív szintén 12 MP-es marad, de az Apple szerint gyenge fényviszonyok mellett akár háromszor jobb teljesítményt nyújt, mint az iPhone 13 Pro kamerája. Szoftveres téren a Deep Fusion és a Photonic Engine javítja a teljesítmény gyenge fényviszonyok közt. Az Action Mode-nak köszönhőetően a videós rögzítés már 4K-ban lehetséges 24fps-sel, vagy 30 fps-sel.

De befér-e a fa alá?

Az iPhone 14 debütálása eddig szokatlan és érdekes körülmények közt történik: miközben az infláció feljebb hajtja az árakat, addig a háztartások szűkebbre húzzák a költségvetéseiket, a cégek pedig leépítesekkel optimalizálnak. A cupertinóiaknak el kell fogadniuk azt a tényt is, hogy az Egyesült Államokban az emberek egyszerűen nem akarnak kis iPhone-okat venni, hiába próbálta rájuk tukmálni az elmúlt néhány évben. A nyomás tehát meglehetősen nagy, főleg a csillogó Szilícium-völgyi kampuszos bemutató előtti hónapokban. Az idei ünnepi szezon messze nem lesz ideális, az előrejelzések alapján érthető mód kevesebbet fognak költeni az emberek, mivel a tartós infláció csökkenti a vásárlóerőt.

Az iPhone-ok rendszerint remek eladási mutatókat produkálnak, de ez idén nem lesz garancia semmire. Szakértők szerint a gazdasági helyzet miatt nehéz megjósolni az idei év végi forgalmat, a fogyasztók már most is spórolnak a nélkülözhetetlen termékeken, így az idei ünnepi szezonban valószínűleg sokkal válogatósabbak lesznek.

Marina Koytcheva, a CCS Insight előrejelzési részlegének alelnöke jósolja, hogy a fogyasztók 30-40%-kal kevesebbet költenek majd az ünnepi szezonban, ami miatt elhalaszthatják a drága elektronikai cikkek vásárlását.

Míg az Apple főleg a tehetősebb, prémium réteget szolgálja ki, ellenállóbb lehetnek a gazdasági trendeknek, de még ő is érezhetik a válságot. Még ezeknek a vásárlóknak is egyre nagyobb része óvatosabb, ami azt sugallja, hogy ez a karácsonyi szezon mindenki számára kihívást jelent majd – mondta Koytcheva. Nem meglepő hát, hogy a drágább és prémiumabb Pro és Pro Max kapja a fő erősítéseket.

Az IDC piackutató hónap elején jelentősen rontotta az okostelefonok idei globális kiszállításával kapcsolatos előrejelzését, az okostelefonok globális szállítása 6,5 százalékkal, 1,27 milliárd darabra csökkenhet az idén, holott három hónappal ezelőtt 3,5 százalékos eséssel számolt a piackutató. Az idei visszaesést jövőre azonban már 5,2 százalékos növekedés követheti. Az IDC szerint az 5G kommunikációs hálózatokat támogató okostelefonok kiszállítása várhatóan 23,6 százalékkal nő az idén, a teljes kiszállítás több mint felét, 54 százalékát teszik majd ki.

Az infláció és a zűrzavar a technológiai ipar szereplőin más módokon is lecsapódik: a Facebook anyavállalata, a Meta elismerte, hogy a reklámeladások zsugorodása először a bevételek csökkenéséhez vezetett, a Google hirdetéseladásai is hasonló mértékben csökkentek, a Snap pedig most jelentette be, minden ötödik alkalmazottjától megválik egy vállalati szintű szerkezetátalakítás során. Az Apple úgy tűnik, hogy egyelőre tartja magát, a vállalat sok téren jobban teljesített, mint társai. Az idei első negyedévben például az Apple volt az egyetlen okostelefon-gyártó, aminek összességében sikerült növekednie a mobilpiacon éves viszonylatban, míg a Samsung, az Oppo, a Xiaomi és más nagy szereplők csökkenést könyvelhettek el.

Természetesen az iPhone 12 és iPhone 13 termékcsaládok iránti kereslet hozzájárult ahhoz, hogy az Apple rekordnyereséget és eladásokat könyveljen el az elmúlt két évben. Az iPhone bevételek 39%-kal nőttek a 2021-es pénzügyi évben, és a várakozások szerint további 6,7%-kal, 205 milliárd dolláros rekordszintre emelkednek a hónap végén záruló pénzügyi évben. Az ellátási láncban fellépő nehézségeket és kínai lezárásokat nézve az is csoda, hogy az Apple el tudja juttatni a kész mobilokat a felhasználókhoz.

Az almás cég 90 millió iPhone 14-szériás készülék legyártását kérte a beszállítóitól, ami egyezik a tavaly ősszel bemutatott iPhone 13 mennyiségével, ebből arra lehet következtetni, hogy az Apple a kedvezőtlen piaci körülmények ellenére sem számol a kereslet csökkenésével.

Az iPhone 13 előtti években 75 milliós darabszámokkal dolgoztak Tim Cookék a sajtóértesülések szerint, a Bloomberg szerint 2022-ben összesen 220 millió készüléket gyártatnak le a partnereikkel (bár ebbe beletartoznak a régebbi modellek is).

Érdemes hozzátenni, hogy az aktívan használt egymilliárd iPhone körülbelül negyede 3,5 éves vagy annál régebbi készülék, így már sok felhasználónál időszerűnek tűnhet a váltás egy korszerűbb modellre. Kérdés, hogy jelen helyzetben az ezzel járó költségeket bevállalják-e a fogyasztók.