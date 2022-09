Quake-et rakott egy fejlesztő az Apple Watch 5-re

Persze a művelet némi hozzáértést igényel.

A Prince of Persia után a klasszikus Quake 1-et is felimádkozta egy fejlesztő az Apple Watch 5 okosórájára, amit meglehetősen összetett portolási folyamat előzött meg, de jól mutatja annak abszurditását, hogy a mai viselhető eszközök még izmosabbak is, mint régen az otthoni számítógépeink. Ahogy a Tomas “MyOwnClone” Vymazal által közzétett YouTube videó mutatja, a játékot giroszkóp, érintőkijelző és a digitális korona segítségével lehet vezérelni, ami persze hosszútávon nem a legkényelmesebb, de legalább ez is lehetséges (és mondjuk a nemrég bemutatott még nagyobb kijelzős Apple Watch Ultran látványosabb is lehet).

A programot természetesen nem csak úgy az Apple App Store-on szerezte be. Aki kedvet kap a példa követéséhez, annak a macOS alatt használható Xcode programot kell tudnia használni, majd letölteni ezt a forráskódot a GitHubról, ami a játék assetjeit szerzői jogvédelem miatt nem tartalmazza (ezek utánajárással beszerezhetők). Ezek segítségével a játék elkészíthető Xcode-ban, majd a WatchKit szimulátoron keresztül tesztelhető. Az elkészült műben természetesen vannak bugok is, de a fejlesztő mellékelt egy dokumentumot a már felfedezett problémákról.