Most a verziószámok tűntek el a Google Play Store-ból

Egyik kezével ad, a másikkal elvesz a keresőóriás, de lehet, hogy nem szándékosan.

A kritikákat mérlegelve a Google visszaállítja a Play Store-ban az alkalmazásengedélyek megjelenítését az appok adatlapjain, ám egy módosítással most a verziószámok tűntek el az információs szekcióból – szúrta ki a 9to5Google. Korábban az volt a bevált gyakorlat, hogy ha a felhasználó megnézte egy alkalmazás adatlapját, már az első sorban megjelent, hogy éppen melyik az aktuális verzió, amit telepíthet a készülékére. A változás nem érinti viszont a Wear OS és az Android/Google TV alkalmazásokat, és a Google Play asztali böngészős felületét.



A 9to5Google megjegyzése szerint az újítás inkább tűnik hibának, mint szándékos beavatkozásnak, mivel semmi nem indokolja, hogy mobilokon eltüntessék a verziószámok feltüntetését, míg okosórákon és televíziókon továbbra is megjelennek. Másrészt a felhasználók számára fontos információról van szó, ami a hibaelhárítás során is támpontot nyújthat az esetleges bugok azonosításakor.



A Google az utóbbi időben több módosítást is bejelentett az alkalmazásbolt kezelőfelületén: megnehezítette a hozzáférést azokhoz a meglévő alkalmazásokhoz, amelyek nem tartják a lépést a legfrissebb Android-kiadásokkal és nem sikerül teljesíteniük a megcélzott API-szintre vonatkozó követelményeket, illetve az Apple-höz hasonlóan bevezetett egy Adatbiztonság szekciót, ahol a fejlesztők önbevallásos alapon szolgáltatott adatgyűjtési gyakorlatai listázódnak.