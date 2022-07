A hírfogyasztásban is folyamatosan nő a TikTok szerepe

A keresési szokások mellett a hírfogyasztás megváltozására is jelentős hatást gyakorolnak a TikTokra feltöltött videók, a tizenévesek és a fiatal felnőttek körében egyaránt.

A TikTok szerepének emelkedése a hírforrások között a mindennapokban is jól érzékelhető, és most az Egyesült Királyság médiahatósága, az Office of Communications (Ofcom) ezt kérdőíves-interjús kutatással is alátámasztotta. A tanulmány szerint a brit felnőtt lakosság (!) körében a TikTok számít a leggyorsabban növekvő hírforrásnak, míg 2020-ban csak 1 százalékuk használta ebből a célből a közösségi oldalt, addigra 2022-re 7 százalékra növekedett az arány az Ofcom szerint.

Természetesen a rövid videós közösségi oldalt preferáló hírfogyasztók inkább a fiatal felnőttek, azaz a választ bejelölők fele a 16-24 év közötti korosztályhoz tartozik. A válaszadók szerint többnyire inkább más felhasználóktól értesülnek az oldalon a hírekről (44%), esetleg a barátaiktól és családtagjaiktól (32%), és csak ezt követik a hivatalos hírcsatornák tartalmai (24%). Összességében azonban a TikTok csak hatodik helyen szerepel a hírfogyasztási listában, és még mindig megelőzik többek közt hagyományos hírforrások is - sorrendben a következők a BBC weboldal/alkalmazás (29%), a Twitter (35%), a BBC One televíziós hírcsatorna (36%), a Facebook (40%) és az Instagram (46%).

Forrás: Offcom, 2022-es kutatás

A felnőttekkel szemben, a 12-15 éves felhasználók körében egyértelműen a közösségi média oldalak hódítanak hírfogyasztásban a hagyományos médiával szemben. Az első három helyen az Instagram, a TikTok és a YouTube szerepel, szinte fej-fej mellett 28-29 százalék használja a tizenéves korosztály az oldalakat hírforrásként.

Sokak szerint a közösségi oldalak szerepének növekedése a hírfogyasztásban jelentős probléma, mivel a szolgáltatásokban kifejezetten sok álhírrel és félrevezető információval lehet találkozni. Bár a fiatalok tisztában vannak a problémával, a kutatás szerint mégis jobban értékelik, mert többféle véleményt találhatnak.