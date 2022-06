Jobban rászáll az Instagram a kamuzó kiskorúakra

Új módszereket tesztel az Instagram a felhasználók életkorának ellenőrzésére, köztük a Yoti nevű külsős cég által fejlesztett mesterségesintelligencia-eszközt, ami arcelemző algoritmusok segítségével becsli meg, ki hány éves lehet.

A legtöbb közösségi oldalon, így az Instagramon is szerepel a felhasználási szabályzatban, hogy csak 13 éven felüliek regisztrálhatnak a szolgáltatásba, de természetesen ennek ellenőrzése a valóságban kicsit bonyolultabb feladata. 2019-ig a cég még azt sem kérdezte meg a felhasználóktól, mikor születtek, nem hogy ellenőrizte volna az információkat. Azonban miután a gyermekvédelmi és adatvédelmi szakértők több ízben is kritizálták emiatt a platformot, az Instagram még több, az életkor megerősítésére alkalmas megoldást kezd el tesztelni.

A közösségi oldal jelenleg csak akkor kér hitelesítést, ha egy fióktulajdonos 18 éven felülire szeretné átállítani az életkorát, amihez személyazonosító igazolványokról készült fotókat kér be. Az Egyesült Államokban a napokban elkezdett megjelenni két másik megoldás is tesztüzemben, az algoritmusos becslés használata, illetve egy közösségi hitelesítés, melynek során az Instagram azt kéri, hogy a felhasználó által követett (és őt is visszakövető) három másik profil erősítse meg az ellenőrizni kívánt profil tulajdonosának életkorát, nekik szintén 18 éven felettinek kell lenniük.

Az arcelemzéses kormeghatározás során a netezőnek egy videós szelfit kell küldenie, amit a Yoti algoritmusai elemeznek ki. A cég technológiáját egyaránt használja a brit kormányzat és a digitális médiaszolgáltatók önszabályzásáért felelős német szövetség, és egy egyszerűbb verzióját bárki kipróbálhatja online is. Ahogy a cég honlapján is fel van tüntetve, a hibahatár bőrszíntől és nemtől függően alakul, a legkevésbé pontosan a női arcokkal és sötét bőrszínnel dolgozik, illetve a 24 év alattiaknál akár 2,5 évet is tévedhet. Egyelőre nem tudni, hogy az Instagram esetében hogyan fog ez működni élesben, a The Verge újságírói szerint a Yoti online is elérhető eszköze például simán kijátszható a mobil kamerája elé tartott fotókkal.

Az Instagram más fronton is a kiskorúak elkapására fejlesztett MI-megoldásokkal támad, például egy olyan algoritmussal, ami kielemzi a felhasználó által megosztott posztokat, és képes azonosítani, ha valaki a 17. születésnapját ünnepelte, de 20 évesnek vallja magát, ekkor megjelölésre kerül a profil, és azonosítania kell magát a tulajdonosának. Az Instagram a jövőben még több adatpontból szeretne dolgozni, amihez nyelvelemző eszközt is tesztel, így írásmód és nyelvezet alapján is próbálná kikövetkeztetni, hogy felnőtt vagy tinédzser az illető.