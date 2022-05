Kihátrálhat Elon Musk a Twitter felvásárlásából

Ideiglenes felfüggesztették a Twitter felvásárlását, a parkolópályára tett üzlet hátterében azonban több dolog sem zajlik problémamentesen.

Újabb fordulathoz ért a Musk-Twitter saga: Elon Musk felfüggeszti a Twitter megvásárlására tett ajánlatát hetekkel azután, hogy a cég igazgatótanácsa elfogadta a 44 milliárd dolláros üzletet. A Tesla-vezér spamekkel és hamis fiókokkal magyarázza a dolgot, tweetje szerint az üzlet addig lesz átmenetileg parkolópályán, amíg a Twitter oldaláról nincs alátámasztva a kijelentés, miszerint a spam- és kamufiókok a felhasználók kevesebb mint öt százalékát teszik ki a közösségi felületen (ez a Twitter hónap elején közölt becslése az első negyedévre vonatkozóan).

Az Axios szerint jó eséllyel ez egy kihátrálás előszele, mivel a háttérben több dolog sem megy gördülékenyen. A Wall Street szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy az üzletember valóban megveszi-e a platformot, amire 54 milliárd dollár készpénzt ígért. Mivel az összeg nem áll rendelkezésére, ezért a források szerint bankokhoz és befektetőkhöz is fordult az ügyben, nem sok sikerrel. Hogy a kamufiókokra és spamre hivatkozik, szintén furcsa, mivel ilyen statisztikákról a felvásárlás előtt szoktak tájékozódni a cégek, nem pedig már a nagy bejelentések után. A hír hatására a Twitter árfolyama 17 százalékot esett, míg a Tesla részvényei öt százalékkal többet érnek.

Szintén friss hír, hogy az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) vizsgálatot indított Muskkal szemben, mert a SEC szerint a Tesla-vezér az üzletkötés többhetes folyamata során késve nyújtott be egy fontos dokumentumot, erről már korábban is voltak sejtések, de most már hivatalossá vált.