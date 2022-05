Nem akarnak visszatérni az irodákba az Apple dolgozói

A világjárvány alatt a legtöbb nem kiskereskedelmi Apple-alkalmazott otthonról dolgozott, de az Apple most már ragaszkodik ahhoz, hogy lassan mindenki visszatérjen az irodába. Az alkalmazottaknak ez viszont nem tetszik, van aki a felmondása okai közt is említi.

Alkalmazottak szervezett csoportja próbálja letörni az Apple azon tervét, hogy minél több dolgozóját terelje vissza az irodákba, május 23-tól a tervek szerint életbe lép cégen belül a heti három irodai munkavégzést előíró szabályzat. Az ellenállásnak látványosabb mozzanatai is vannak: a The Verge újságírója szombaton tette közzé Twitteren, hogy a cég gépi tanulásért felelős igazgatója, Ian Goodfellow távozik a vállalattól, és a távozása okaként említette az irodába való visszatérést is, a szakember szerint a nagyobb rugalmasság lenne a legjobb döntés a csapata számára. De nem Goodfellow az egyetlen, többen is távoztak már korábban ilyen okból.

Az Apple jelenlegi, munkavégzés helyére irányuló szabályzata csapatonként és szerepkörönként változik, de alapvetően minden dolgozó számára javasolt a heti 1-2 nap irodai jelenlét, egyes alkalmazottak számára pedig legalább 2-3 napot írtak elő. A korlátlan home office felszámolását többen is ellenzik, ennek eredményeként alakult meg az „Apple Together” nevű csoportosulás, amelynek tagjai nemrég nyílt levelet címeztek a vezetőségnek. Ebben kiemelik, hogy az irodában való tartózkodásnak nincs különösebb értelme, a kollégákkal való együttműködés otthonról kezelhetőbb, ahogy a videóhívások lebonyolítása is.

Hozzáteszik, hogy mivel az Apple irodái nagy forgalmú városokban találhatók, a napi ingázás is negatív hatással bír az alkalmazottak magánéletére, energiaszintjére, illetve korlátozza, hogy kik csatlakozhatnak a céghez. Okos húzásként azt is említi a levél, hogy az Apple marketingje éppen a távoli munkavégzést és a mobilitást hangsúlyozza ki az iPhone és az iPad termékeknél, és hogy a pandémia alatt gördülékenyen kialakult a kínai részlegekkel való együttműködés is a távmunka-eszközök lévén.

A többi techcég némileg engedékenyebb, a Dropbox, a Twitter és a Lyft például megengedi, hogy a dolgozók továbbra is kedvük szerint, akár korlátlanul home office-ban végezhessék feladataikat.