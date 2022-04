Újabb két gyárát állította le az Apple tajvani beszállítója

Továbbra sem egyszerű az élet Kínában a koronavírus-járvány miatt, újabb üzemek állnak le. A Foxconn két kunshani létesítményének kiesése szerencsére nem érinti különösebben az iPhone-termelést.

A Kínában életbe léptetett járványkezelési intézkedések eredményeként továbbra is akadozik a termelés az Apple tajvani beszállítója, a Foxconn Technology Group egyes üzemeiben. A gyártó alá tartozó Foxconn Interconnect Technology Limited (FIT) két kunshani egységét is bezárta múlt hét szerdán, amíg a hatóságok nem adnak engedélyt a további működésre - jelentette be hétfőn a vállalat. A FIT honlapja szerint vezeték nélküli technológiákra és IoT-termékekre szakosodott cégek számára készít komponenseket. A Foxconn fő kampuszában továbbra is zajlik a munka.

Egy belsős forrás szerint a legyártott iPhone-ok mennyiségét nem érinti különösebben ez a lépés, mivel időben sikerült átirányítani a termelés nagy részét más üzemekbe. A Foxconn közleményében azt írja: a gyár fő termékei a tengerentúli szállítmányozási raktárban találhatók, így továbbra is elegendő a készletek szintje, a vállalat üzleti tevékenységére gyakorolt ​​hatás korlátozott.

Kína márciusban kezdett el szigorú korlátozásokat bevezetni Sanghajban, a Foxconn sencseni kampuszának ideiglenes márciusi lezárása után több Apple-partnernek kellett leállítania termelését Sanghaj környékén. Április másodikán lépett érvénybe Sanghaj és agglomerációjának kijárási tilalma, mely kifejezetten megtiltja a termelés folytatását az egyik legnagyobb ázsiai kikötővárosban és környékén. Habár április 12-én kerületekre vonatkozó járványvédelmi intézkedések léptek érvénybe, a főbb ipari körzetek továbbra is fertőzött területnek számítanak.