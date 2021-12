A Twitchet is megszorongathatja a TikTok

Jelentős növekedési potenciált lát a TikTok az élőzésben, amit mi sem jelez jobban, mint hogy a cég most azt fontolgatja, túllép azon, hogy a felhasználók kizárólag mobiljukon keresztül közvetíthessenek élőben tartalmat. A közösségi szolgáltatás felhasználók egy szűk csoportjánál teszteli a TikTok Live Studio-t, mely többek közt élő játékközvetítésekre is alkalmas lehet.

It's super basic in its current state.



Has both Landscape and Portrait Scenes.



Sources include Game Capture, Mobile Capture, Video Capture, Program Capture, and some text/images. No browser sources, or alerts.



Emojis are limited to the stock ones. pic.twitter.com/oOHwUbSdUF