Elérhetők az első mobiljátékok a Netflixen

Globálisan élesítette mobiljáték-platformját a világ legnagyobb online videostreaming-szolgáltatója, a Netflix.

A Netflix applikáció androidos változatának tegnapi frissítésével globálisan megnyílt az út az online videostreaming-szolgáltató előfizetői előtt a cég mobiljáték-katalógusának igénybe vétele előtt. A vállalat hónapokkal ezelőtt világossá tette, hogy új piacok felé kíván nyitni a jövőben, hogy versenyképesebb csomagot kínáljon konkurenseihez képest, a mostani nyitás már ezt a célt szolgálja.

A kínálat egyelőre meglehetősen szerény, mindössze öt mobiljátékból áll, melyek közül kettő a cég népszerű retro sci-fi sorozathoz, a Stranger Thingshez kötődik. A Netflix a választék gyors bővülését ígéri, részben házon belül fejlesztett címekkel, melyhez a jövőben várhatóan a Night School Studio nevű indie fejlesztőcég szeptember végi felvásárlásához hasonló ügyletek adják majd a táptalajt.

A Netflix korábban azt is közölte, hogy a jövőben minden játékost el kíván majd érni a cég, függetlenül attól, hogy az illető mely műfajokat részesíti előnyben, így a jelenlegi, egyszerűbb felépítésű mobiljátékok után mélyebb vizekre is kievez majd a társaság, mely a továbbiakban is reklámmentes játékokat ígér a megszokott havi díjért cserébe.

A cég a mobiljátékokat iOS platformon is elérhetővé kívánja tenni, az ígéretek szerint erre a következő hónapokban kerülhet sor.