Az all-in-one még kapható, a készletek kifogytával azonban kikerül a cég kínálatából.

Kivezeti az iMac Prót az Apple: mint a gyártó a The Verge-nek hivatalosan is megerősítette, leállt a 2017-ben bemutatkozott, professzionális felhasználókat célzó all-in-one modell gyártásával, a jelenlegi készlet kifogytával pedig az eszköz lekerül a cég termékpalettájáról - már iMac Pro magyar termékoldalán is feltűnt az "amíg a készlet tart" megjegyzés. A lépés várható volt, hiszen már régóta szállingóznak a pletykák az iMac modellek alapos áttervezéséről - a sorozatban pedig még idén jó eséllyel érkezik majd az Apple új, saját tervezésű, ARM-alapú chipjeivel szerelt verzió is. Emellett ugyancsak Apple-processzoros Mac Pro érkezésére is számítanak az elemzők, egy iMac Pro modellnek így nem sok hely maradna a portfólióban.