Szebb hangzást hoz a Teams meetingekbe a Satin kodek

Az új megoldás a kétfős beszélgetésekben már kipróbálható.

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz! Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

Hamarosan tisztábban hallhatunk majd a Teams meetingeken: a Microsoft rövidesen a kettőnél több személyes online találkozóknál is élesíti a Satin audio kodeket. Az új megoldás az eredetileg a Skype által kifejlesztett Silket váltja, és szélessávú bitrátát ígér, 6-tól egészen 36 kbps-ig. Ráadásul miután a Satin minden adatcsomagot önállóan kódol, a magas csomagvesztéssel küzdő hálózatokon is számottevően jobb beszélgetési minőséget biztosít. A kétfős beszélgetéseknél már a Teams, illetve a Sykpe is a Satin kodekre támaszkodik, így az érdeklődők már kipróbálhatják azt élesben is, a közeljövőben pedig a nagyobb létszámú Teams meetingeken is elérhetővé válik, noha a rajt pontos dátumát a redmondi óriás egyelőre nem közölte.