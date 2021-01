A gamerek felé nyitnak az LG idei tévéi

A vállalat 2021-es televíziói többek között játékoptimailizáló funkcióval és FreeSync-kel érkeznek, a későbbiekben pedig a Google Stadia és az Nvidia GeForce Now is megérkezik rájuk

A játékosok számára is igyekszik vonzóvá tenni 2021-es tévéfelhozatalát az LG: mint a gyártó közölte, idei modelljei dedikált Game Optimizer funkciót kapnak, amellyel egyszerűen finomhangolható a csatlakoztatott konzolokon vagy PC-ken futó játékok megjelenített képe. A menüből többek között a kék fény mennyisége, illetve a FreeSync is szabályozható- utóbbi funkciót ugyancsak támogatják majd az új tévék.

De nem is kell feltétlenül külső eszköz a játékhoz, a tévéken ugyanis két játékstreaming szolgáltatás is elrajtol: a Google Stadia még idén megérkezik az LG televízóira, noha pontos dátumot a gyártó még nem közölt, várhatóan év vége felé jelenik meg az app előre telepítve az eszközökön - amelyet valamivel később az Nvidiától ismert GeForce Now is követ majd.