Összenyitja okosotthon-rendszereit a Google és a Samsung

Szorosabban integrálja egymással okosotthon platformjait a Google és a Samsung: januártól a koreai gyártó SmartThings alkalmazásain keresztül, illetve okostévéiről is vezérelhetők lesznek a Google Nest okosotthon-kiegészítői, a biztonsági kameráktól a termosztátokig. Emellett a Google Assistant is egyszerűbben elérhető lesz a Samsung eszközökön, az a gyártó több alkalmazásából is egyszerűen összekapcsolhatóvá válik a platformmal. Ezzel a Samsung saját asszisztense, a Bixby még inkább háttérbe szorul, noha a cég továbbra sem engedi el teljesen annak kezét. Az Assistant terjeszkedése viszont a Samsung eszközein is kitartóan folytatódik, az már a cég legújabb okostévéin is elérhető.