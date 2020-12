Megszabadul az önvezető járművektől az Uber

Megszabadul hányattatott sorsú, autonóm járműveket fejlesztő részlegétől az Uber. Az Advanced Technolgoies Group-ot az Aurora Innovation veszi meg, melytől az Uber a későbbiekben visszabérelhet majd technológiát.

A várakozásoknak megfelelően eladja autonóm járművezetési technológiákat fejlesztő részlegét az Uber. A cég az Advanced Technologies Group (ATG) részleget az egyik közvetlen startup-versenytársnak, az Aurora Innovationnek adja el, de a két vállalat a jövőben szoros kapcsolatban marad majd.

A megállapodás részeként az Aurora 400 millió dolláros befektetést is kap az Ubertől, illetve a cég vezérigazgatója, Dara Khosrowshahi beülhet az Aurora igazgatótanácsába is. A startup elősként az önvezető teherszállító járművek, jellemzően kamionok számára fejlesztett megoldásaihoz használja fel az Uber technológiáját, ám a későbbiekben a taxis személyszállításban is bevetik majd a rendszert, így az Uber kvázi visszabérelheti majd azt.

A részleg értékesítése alighanem annak a költségcsökkentési intézkedéscsomagnak a része, melynek eredményeként az Uber rövidesen megszabadulhat a repülő taxikat üzemeltető Elevate divíziótól is. Az ATG részleg ráadásul nem csak vitte a pénzt, hanem jelentősen megtépázta az Uber hírnevét elsősorban azzal, hogy hozzá fűződik az első, autonóm járművek tesztüzemét érintő halálos gázolás, illetve a részleg korábbi vezetőjét a nyáron 18 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték, amiért üzleti titkokat lopott korábbi munkáltatójától, a Waymotól.