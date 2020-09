Már a bejelentés előtt a boltokba került a legújabb Chromecast

A Home Depot polcain tűnt fel a tévéokosító, amely már teljes értékű Google TV rendszerrel a fedélzetén érkezik.

Nem teketóriázott sokat az amerikai Home Depot üzletlánc: a vállalat fizikai boltjainak polcain már két nappal a hivatalos bejelentést megelőzően feltűntek a Google legújabb Chromecast eszközei - néhány vásárló pedig már le is csapott azokra. A várhatóan a Google szerdai eseményén, a Pixel 5 készülékkel párhuzamosan leleplezett eszköz nettó 50 dollárért kapható, funkcionalitása pedig jóval túlmutat a korábbi Chromecastokén, miután teljes értékű Android TV rendszert futtat, igaz már Google TV brand alatt. A HDMI csatlakozós tévéokosítóhoz mikrofonnal szerelt távirányító is jár és a korábban kiszivárgott fotóknak megfelelően új dizájnnal érkezik - pontosabban már meg is érkezett, annak ellenére, hogy a Google csak holnap rántja le róla a leplet.