Zsákutcába futott iOS-en a Microsoft játékstreaming szolgáltatása

Az Apple szigorú megkötései miatt leállt az xCloud tesztelése a cég mobilos platformján.

A vártnál korábban lezárta Project xCloud játékstreaming szolgáltatásának publikus tesztjét iOS-en a Microsoft. A Windows Central forrásai szerint a redmondi óriás az Apple alkalmazásboltjának szigorú irányelvei miatt kénytelen szüneteltetni a tesztelést, emiatt pedig a szolgáltatás hivatalos rajtja is határozatlan ideig csúszik a platformon. Az Apple által az appokból származó bevételekre kivetett 30 százalékos "adó" mellett (amely kapcsán nemrég a Telegram is versenyügyi panaszt tett) az is nehezíti a fejlesztők dolgát, hogy a cupertinói óriás nem engedi platformján külső alkalmazásboltok, illetve hasonló katalógusok közzétételét, ami nagyban megnehezíti a streaming platformok, mint az xCloud vagy akár a rivális Nvidia GeForce Now dolgát.

Az xCloud alkalmazás iOS-es kiadása néhány bugjavításon kívül hónapok óta nem kapott jelentős frissítéseket. Az Apple platformján a kezdetektől meglehetősen korlátozottan működött a streaming app, egyetlen kipróbálható játékkal, illetve a tesztelőgárda maximumát is 10 ezer főnél húzta meg a Microsoft. Miután az Apple TestFlight fejlesztői programjának irányelvei alapján ha egy tesztelés alatt álló app 90 egymást követő napig nem kap frissítést, azt a cég kiebrudalja platformjáról, az xCloud is hasonló sorsra jutott, illetve már annak letöltött verziói sem használhatók. Mindeközben Androidon töretlenül érkeznek a frissítések és folyik a tesztüzem, a cég pedig már az éles rajtra készül a Google platformján.