Folytatódik a Facebook VR-bevásárlókörútja

Ezúttal a Ready at Dawn Studios VR-játékfejlesztő csapatát kebelezi be a cég.

Újabb VR játékstúdiót kebelez be a Facebook, a közösségi óriás ezúttal a Ready at Dawn Studios csapatával bővül, amelynek neve a Lone Echo kapcsán lehet ismerős - utóbbi az Oculus Rift headset egyik legnépszerűbb játéka. A felek nem árulták el az akvizíció részleteit, annyi viszont ismert, hogy a Facebook a teljes csapatot megtartja, amely az eddigiekhez hasonlóan önállóan folytatja majd munkáját az új anyacég zászlaja alatt. A Facebook idén februárban a Sanzaru Gamest, tavaly novemberben pedig a Beat Sabert fejlesztő Beat Gamest is felvásárolta.