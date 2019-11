A Beat Games felvásárlásával bővíti VR portfólióját a Facebook

A rendkívül népszerű Beat Saber fejlesztője a Facebook-Oculus szárnyai alatt működik tovább.

Akinek az elmúlt egy-két évben volt szerencséje VR headseteket kipróbálni, jó eséllyel találkozott már a Beat Saberrel: a játékban a zene ütemére, fénykardokkal szabdalhatunk szét felénk tartó dobozokat. Az aránylag egyszerű cím mára kifejezetten népszerűvé vált a szárnyait továbbra is bontogató szegmensben - ami úgy néz ki a Facebooknak is feltűnt, a vállalat ugyanis bejelentette, felvásárolja a játék mögött álló Beat Games stúdiót. A megállapodás részletei egyelőre nem ismertek.

Az akvizícióval a csapat az Oculus Studioshoz csatlakozik, miközben megtartja függetlenül működő, prágai főhadiszállását. Közleményében a Facebook azt is sietett hangsúlyozni, hogy a felvásárlás az említett, több mint egymillió példányban eladott Beat Saberre sem lesz hatással, ahhoz továbbra is érkeznek majd új tartalmak és frissítések, minden jelenleg is támogatott platformra.

A vállalat továbbá arról is beszélt, a játékban a moddolási lehetőségeket is igyekszik majd megőrizni - persze legális keretek között. Ahogy a TechCrunch is említi, a Beat Saber rajongóinak egyik kedvenc funkciójáról van szó, amellyel többek között egyedi dalok is feltölthetők a játékba, ehhez pedig elég a megfelelő hangfájlt birtokolni. Bár a Facebook alapvetően nem zárkózik el a moddolás elől, a cég valószínűleg jóval szigorúbban figyeli majd az esetlegesen jogsértő tartalmakat.

A Facebook szerint a Beat Games felvásárlása csak a kezdet, a későbbiekben további stúdiókkal bővülhet a cég portfóliója. Noha konkrétumokat ezzel kapcsolatban a vállalat nem közölt, annyit elárult, várakozásai szerint 2020 kiemelkedő év lesz a VR szegmensében. A kisebb stúdiók bekebelezése egyébként a cég riválisaitól sem idegen, hasonló taktikát folytat a Microsoft és a Sony is. Az ugyanakkor kifejezetten meglepő, hogy a Facebook nem használja ki pozícióját, hogy saját platformján tegye exkluzívvá a sikercímet - persze nincs kizárva, hogy a későbbiekben a stúdió zászlaja alatt megjelenő címekkel már nem lesz ilyen megengedő.