Heteket késhet az idei iPhone-ok rajtja

A globális koronavírus-járvány miatt nyúlhatott el az eszközök véglegesítése.

Késve érkezhetnek az idei iPhone-ok a Bloomberg szerint. A lap a Broadcom, az Apple egyik fő beszállítójának pénzügyi beszámolójából következtet a csúszásra, abban ugyanis a vállalat vezérigazgatója, Hock Tan arról beszélt, egyik ügyfelénél, amely történetesen egy "nagy, észak-amerikai okostelefon-gyártó", a közeljövőben számottevően elcsúszhat az eddig megszokott termékmegjelenési ciklus. Miután Tan már korábban is utalt hasonló módon az Apple-re, nem elrugaszkodott feltételezés, hogy ismét a cupertinói óriásról van szó. A potenciális késés miatt a Broadcomm bevételeinek menetrendje is változik, az iPhone komponensekből származó forgalom az év későbbi szakaszában, a negyedik negyedévben jelentkezhet.

Ez több hetes csúszásra utalhat az Apple részéről, ami a lap szerint javarészt a koronavírus-járványnak tudható be: a globális kijárási és utazási korlátozások miatt az Apple mérnökei is kénytelenek voltak elhalasztani kínai útjaikat, ezzel az ősszel megjelenő eszközök véglegesítését is elodázva.