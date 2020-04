Kelletlenül, de mégis bevonult a Fortnite a Google Play Store-ba

Mintegy másfél év után végül mégis bekerült a Google Play Store-ba az alkalmazásboltot eddig nagy ívben elkerülő Fortnite, noha a népszerű battle royale cím továbbra is elérhető az Epic Games weboldaláról is. A Fortnite mobilos kiadása 2018-ban jelent meg, a rajtkor pedig többek között azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a kiadó azt szándékosan nem tette elérhetővé a Google hivatalos alkalmazásboltjában, hogy az ingyenesen letölthető cím appon belüli vásárlásaiból befolyó bevételen ne kelljen osztoznia a keresőóriással. Ahogy azt a cég tavaly is hangoztatta, a Google 30 százalékot is lecsíp a befolyó összegekből az appon belüli fizetési szolgáltatásainak használatáért, amit az Epic Games egyszerűen illegálisnak nevezett.

Azt túlzás lenne állítani, hogy a kiadó most örömmel váltott irányt és tette közzé a játékot a Play Store-ban. Mint a cég a Polygonnak küldött nyilatkozatában fogalmaz, a Google hátrányos helyzetbe kényszeríti a saját alkalmazásboltján kívülről letölthető appokat, a telepítések során megjelenő sorozatos biztonsági figyelmeztetésekkel és azzal, hogy kommunikációjában potenciális malware-nek állítja be a külső forrásból származó szoftvereket. A cég tehát kelletlenül ugyan, de bevonult a Play Store-ba, miközben persze az androidos Fortnite továbbra is letölthető saját weboldaláról is. Az Epic Games abbéli reményének is hangot adott, hogy a Google a jövőben változtat a fenti üzleti gyakorlatán.