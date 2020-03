Nem vadászhatunk többé E.T.-re otthon

Március 31-én küldi ki az utolsó adatcsomagokat a SETI@Home szervere a kliensszámítógépek számára, így közel 20 év elteltével lezárul az (otthoni) számítástechnika és az űrtudomány legnagyobb közös projektje. A Berkeley Egyetem SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence) kutatócsoportja által 1999-ben indított közösségi analízis rendszer célja az volt, hogy az Arecibo Obszervatórium hatalmas rádiótávcsöve által a világűrből fogott jelek közül kiszűrje a zajt, hogy a kutatók a továbbiakban a "hasznos" tartalmat analizálhassák.

Thanks to the many volunteers who have helped crunch data for SETI@home in the last two decades. On March 31, the project will stop sending out new work to users, but this is not the end of public engagement in SETI research. pic.twitter.com/P0t0v8w7n4