Az AI dörömböl, de a DevOps csak résnyire nyit ajtót

Meglepő módon pont automatizáláskultúra fellegvára óvatoskodik. Ha azonban jobban mögé nézünk, ez mégsem meglepő, hiszen a bizalom, az innováció, illetve a szükséges technológiai paradigmaváltás is hiányzik egyelőre. Két AI-ra fogékony "devopszal", a KCD Budapest csapat oszlopos tagjaival, Megyesi Petivel és Fogas Lacival beszélgettünk.

