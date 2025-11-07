Még egy évet kell várni a GTA VI-ra

Tovább kell várniuk a bűnöző- és gengszterszimulátorok koronázatlan királyának számító Grand Theft Auto széria rajongóinak a franchise legújabb, hatodik részének megjelenéséig - jelentette be a játékot fejlesztő Rockstar Games tegnap az X-en.

A játék fejlesztése még videojáték-ipari mércével mérve is rendkívül hosszú ideje tart, az eredetileg idén őszre tervezett kiadást pedig először jövő májusra, majd most 2026. november 19-re halasztotta a Rockstar kiadó-anyacége, a Take-Two Interactive.

Dobpergés: AI engineering demo day-jel és képzéssel is érkezünk! 3 csapat, 3 demó, avagy hogyan is használjuk az AI-t? November 17-én érkezik a demo day, 19-én pedig ez első AI képzésünk. 3 csapat, 3 demó, avagy hogyan is használjuk az AI-t? November 17-én érkezik a demo day, 19-én pedig ez első AI képzésünk.

Dobpergés: AI engineering demo day-jel és képzéssel is érkezünk! 3 csapat, 3 demó, avagy hogyan is használjuk az AI-t? November 17-én érkezik a demo day, 19-én pedig ez első AI képzésünk.

A gamerek százmilliói által várt új változat ezzel még éppen nem kési le a jövő év végi szezont, ami nem csak a kiadó, hanem a nagyobb hardvergyártó partnerek, így a konzol- és PC-gyártók számára egyaránt jó hír lehet.

A játék elődjéhez, a Grand Theft Auto V-höz hasonlóan várhatóan rendkívüli karriert fog befutni a videojáték-iparban. A 2013-ban megjelent GTA V a premier óta eltelt több mint egy évtizedben számos újrakiadást élt meg és PC-k mellett két konzolgenerációra is elkészült.

A videojátékból máig mintegy 220 millió példány fogyott világszerte, az online módja, a GTA Online pedig a mai napig őrzi népszerűségét. A GTA+ online tagsági program népszerűsége is töretlen, a felhasználói bázis a legutóbbi lezárt periódusban éves szinten 20%-kal nőtt.