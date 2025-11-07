Évi egymilliárd dollárért lehet a Gemini a Siri agya

Az Apple nem igazán leplezte eddig, hogy húzódik a továbbfejlesztett Siri megjelenése, méghozzá annak okán, hogy nehézségekbe ütközött az AI-megoldások fejlesztése során. A nyáron úgy tűnt, hogy a cupertinóiak az Anthropic segítségét kérhetik a már meglehetősen idejétmúltnak számító hangasszisztens modernizálásához. Utána azonban egyre bizonyosabbá vált, hogy más oldalról jön a támogatás a Google Gemini modellel, mely alapvetően egy 1,2 billió paraméteres nyelvi modell, és messze felülmúlja az Apple jelenlegi felhőalapú AI-rendszereinek 150 milliárdos kapacitását.

A Bloomberg iparági forrásokkal ellátott szakújságírója és elemzője, Mark Gurman információi szerint az Apple közel egymilliárd dollárt fog fizetni évente a rivális Google-nek, hogy kisegítse őt a Siri „agyának" fejlesztése során, és bár ezzel kapcsolatban eddig is lehetett hallani pletykákat, az összeg nagyságáról még nem igazán voltak sejtések. A vélhetően jövő tavasszal, az iOS 26.4 érkezésével bemutatkozó új Siri mögött az Apple saját, Private Cloud Computer szerverein futó Gemini lehet már, mivel a Google nem egyszerűen csak „odaadta”, hanem speciális modellt fejlesztett az Apple részére.

A felhasználók adatvédelmét a saját infrastruktúra fogja garantálni külső adatmegosztás nélkül, és az eszközön található személyes adatokat is az Apple saját modelljeivel dolgozza fel. Fontos hozzátenni, hogy az Apple hivatalosan még nem jelentette be a tavaszi megjelenést, tehát ez még változhat, de jó eséllyel tovább késlekedni nem fog a cég.

A partnerség a jelenlegi információk alapján ideiglenes, és a keresőcég addig segíti ki az Apple-t, amíg az el nem készül saját AI-modelljével, melyet eddig „Linwood” kódnéven említenek a jelentések. A két cég nem is tervezi túlságosan nagy dobra verni a megállapodást, a Google-t „háttérbeszállítóként” jegyzi az Apple, és kommunikációjában is próbálja a Sirit továbbra is elsődlegesen Apple-termékként említeni. A Google termékeit tiltólistán számon tartó Kínában a helyzet bonyolultabb, ott az almás cég egy lokalizált megoldást fejleszt helyi szereplők támogatásával.

Az Apple hónapok óta dolgozik azon, hogy az AI-jal támogatott Sirit végre útnak indíthassa, miután márciusban el kellett halasztani a bevezetést, melynek dátumát különösebb magyarázat nélkül 2026-ra tolta ki. Az eddigi információk alapján a Siri átdolgozott verziója jövő tavasszal érkezhet, és a legfontosabb fejlesztések közt várható, hogy az asszisztens a különböző alkalmazásokon belül az eszközön tárolt információk segítségével tud végrehajtani feladatokat a felhasználó kérésére. A gyakorlatban így lehetséges lesz például, hogy a Sirit megkérhessük egy ismerős által ajánlott podcast letöltésére, vagy egy repülőgép-járat követésére, mindezt a lokális adatok alapján.