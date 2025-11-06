Jönnek a magyar bankszámlaszámok a Revolutnál

A Revolut weboldalán frissült információk szerint megnyílt a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe, aminek közeledtéről már augusztus óta lehetett hallani. A szolgáltatás a nyár folyamán több mint 40 új szakembert keresett különböző területekre a magyarországi tevékenységének bővítéséhez. A szolgáltatás október 23-án kapta meg a fióktelep nyitásához szükséges engedélyt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) nyilvántartása alapján, így a hivatalos indulás vélhetően már csak idő kérdése. A Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe jelenleg is aktívként szerepel az MNB rendszerében, azaz már működik, bár ebből jelenleg még a magyar felhasználók semmit nem vehettek észre – jegyzi meg a Revb.hu.

A folyamat után az összes, azaz több mint 2 millió embert jelentő hazai ügyfélnél egyedi magyar IBAN-ra cserélődik a forintszámláknál a korábbi litván IBAN. A litván előtagú (LT) azonosítókat a szolgáltatás a magyarországi fiókhoz migrálja, ezután értelemszerűen HU IBAN-nal fognak rendelkezni a magyar ügyfelek számlái, ez a folyamat az eddigi információk alapján az év végéig fog végbemenni. A régi LT IBAN-szám ugyan továbbra is használható marad, de a számlát az új HU IBAN-szám azonosítja majd – derül ki a Revolut súgójából. A frissen regisztrálók a számla megnyitásakor már automatikusan a magyar azonosítót kapják majd, náluk értelemszerűen nem lesz szükség migrációs folyamatra.

A Revb szerint ezután lehetőség nyílik arra, hogy a magyar jegybank a hazai bankokéhoz hasonló módon vizsgálja a fióktelep likviditását, valamint azt, hogy betartja-e a fogyasztóvédelmi, illetve pénzmosás és terrorizmusfinanszírozást megakadályozó rendelkezéseket. A Revolutnak felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettséget kell majd teljesítenie az MNB felé - ez nem egyenlő azzal, hogy a NAV-nak lehetősége van adótartozást behajtani a Revolut számlákon.

A belföldi bankszámlaszám előnye többek közt az lesz a magyar felhasználók számára, hogy egyszerűbben kérhetik a fizetésüket Revolut forintszámlára, lehetséges lesz a fizetések fogadása és a forintalapú tranzakciók kezelése anélkül, hogy költségekbe kellene verniük magukat. Mivel eddig az ügyfelek a litván Revolut Bank által kiadott nemzetközi előtaggal ellátott számlaszámot használhattak, a magyar bankok csak nemzetközi átutalással tudtak pénzt küldeni, ami sok esetben költségekkel jár és lassabb folyamat a belföldi forintátutaláshoz képest. A belföldi bankszámlaszámok bevezetésével több ügyfél is úgy dönthet majd, hogy elsődleges számlává teszi a Revolut-számláját.

A siker zálogáról, a Revolut használatának nyilvánvaló és kevésbé nyilvánvaló előnyeiről és fonákoldalairól korábban HWSW Weekly podcastünk korábbi adásában is beszélgettünk bővebben Kovács Ádámmal, a Revb fintech blog tulajdonosával.